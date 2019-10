Schmeichel contro Pogba: "Non capisco il suo ruolo in questo United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Peter Schmeichel non le manda a dire. L'ex leggenda del Manchester United, dopo il pareggio interno dei red devils contro l'Arsenal, s'è scagliato contro Paul Pogba, autore a suo avviso di un avvio di stagione a dir poco sconfortante. "Non capisco quale sia il suo ruolo in questa squadra. Anche quando Ole (Gunnar Solskjaer, ndr) ha apportato le modifiche e ha spinto Pogba più avanti, non è successo molto. Sono d'accordo sul fatto che abbia fornito due passaggi molto buoni in questa partita, ma solo due. Non sono quindici, e lo vedo come un problema perché è così monotono da avere l'impressione che sia il problema figlio di questa squadra".