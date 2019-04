© foto di Imago/Image Sport

Non sembra esserci la panchina della nazionale scozzese nel futuro di Sven-Goran Eriksson, allenatore della Lazio scudettata nel 2000 ed ex ct dell'Inghilterra. A fare chiarezza in merito alle notizie circolate nelle ultime ore è stato il diretto interessato. "E' una notizia che non so come nasca, ma posso dire che la Scozia è un grande Paese calcistico. Non ci ho pensato perché non ci sono stati contatti, comunque vedremo. Il passaporto dice che ho una certa età, ma non la sento. Mi piace ancora lavorare e amo il calcio. Quindi, se succede qualcosa di interessante bene, altrimenti va bene così. Alla mia età ci sono ancora molti tecnici che lavorano bene, Roy Hodgson è uno di loro. Non mi sento vecchio e sono sano, quindi spero di sedermi di nuovo in panchina un giorno", le parole dello svedese.