Shakhtar travolgente in patria: 4-1 al Lviv e +15 sulla seconda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Shakhtar Donetsk travolgente in campionato. La squadra allenata da Castro batte 4-1 il Lviv nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato e continua la sua marcia solitaria in vetta alla classifica (ora + 15 sulla seconda, lo Zorya). Le reti sono state firmate da Moraes (tripletta) e Alan Patrick per quanto riguarda l'eurorivale dell'Atalanta.