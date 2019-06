Sheffield United, pazza idea Franck Ribery

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Sheffield United vuole regalarsi un gran colpo di mercato per la nuova esperienza in Premier League. Il club, neopromosso, vuole ingaggiare Franck Ribery. Secondo quanto riportato da Kicker, l'ex Bayern potrebbe tentare l'esperienza in Inghilterra. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma il francese potrebbe essere un gran colpo a parametro zero per i blades.