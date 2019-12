© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, il tecnico dell'Atlético Madrid Diego Pablo Simeone ha fatto il punto sui suoi otto anni di panchina con i colchoneros: "In otto anni che sono qui ogni volta si è detto che il gruppo non stava con me. C'è una fase in cui c'è movimento, ne sono consapevole. C'è sempre un periodo in cui la squadra non è con me ma ho sempre avuto pazienza, energia e sicurezza in ciò che penso. Piossiamo vincere o perdere, ma sono convinto di ciò che voglio perché conosco i giocatori".