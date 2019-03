Siviglia, c'è l'ok di Monchi: manca solo l'ufficialità per il ritorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi è pronto a firmare con il Siviglia. A riportarlo è Estadio Deportivo, che sottolinea come ci sia già stato l'ok dell'ex direttore sportivo della Roma. Manca praticamente soltanto l'ufficialità: il dirigente di San Fernando prenderà subito in mano la squadra per costruire la rosa della prossima stagione.