© foto di J.M.Colomo

Seconda sconfitta consecutiva subita dal Siviglia che dopo il 6-1 rimediata al Camp Nou in Copa del Rey, è stato battuto di misura in campionato dal Celta Vigo. "La valutazione della gara è negativa", ha detto il tecnico Pablo Machin dopo la gara. "Siamo arrivati con la speranza di poter dimostrare di poter vincere qui. Tutto ciò che diciamo può sembrare una scusa. È vero che non abbiamo giocato bene, nemmeno il Celta, quella del gol è stata un'azione isolata. Non abbiamo fatto una buona partita. Lo spogliatoio è seccato, siamo delusi, è difficile rimediare una sconfitta senza che l'avversario abbia fatto molto. Sarebbe stato più giusto un pareggio".