Siviglia, Monchi ci riprova per Malcom del Barcellona

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il brasiliano Malcom si troverebbe in questo momento nell'isola spagnola di Ibiza insieme alla compagna. E proprio in queste ore l'ex ds della Roma, Monchi, starebbe trattando per portarlo a Siviglia. Sembra quindi che il mancato passaggio dell'esterno del Barcellona ai giallorossi della scorsa estate non si andato molto giù al dirigente sportivo e per questo il suo obiettivo è quello di riprovarci in questo mercato estivo. Non più per portarlo in Italia ma nella formazione allenata da mister Joaquín Caparrós.