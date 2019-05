Siviglia, Monchi decide l'allenatore: Lopetegui pronto ad accettare

Julen Lopetegui è prossimo al rientro in pista. L'allenatore ex Real Madrid, che fu prelevato dalla panchina della Spagna - poi esonerato dalla Federazione - poco prima del Mondiale di Russia 2018, è stato accostato al Betis ma potrebbe arrivare alla firma col Siviglia. Il ds Monchi, secondo Marca, sta seriamente valutando il profilo del tecnico per sostituire Joaquín Caparrós.

Palmares. Lopetegui, che in passato s'è accomodato anche sulla panchina del Porto, ha vinto due titoli con le nazionali giovanili della Spagna. Al cielo ha alzato l'Europeo Under 19 del 2012, l'anno successivo ha vinto l'Europeo Under 21 in finale contro l'Italia.