Sorpresa Emre Can: convocato dalla Germania. Sempre out Khedira

C'è Emre Can tra i calciatori convocati dal commissario tecnico della Germania Joachim Löw in vista della sfida del 13 ottobre contro l'Estonia valida per la qualificazione a Euro 2020. A sorpresa, nonostante la decisione della Juventus di escluderlo dalla lista Champions, l'ex Liverpool è ancora nel gruppo della nazionale teutonica. Al contrario, continua a restare ai margini del gruppo tedesco Sami Khedira, nonostante l'ottimo inizio di stagione agli ordini di Maurizio Sarri.

Portieri - Neuer, Ter Stegen, Leno.

Difensori - Hector, Tah, Ginter, Klostermann, Süle, Halsterberg e Stark.

Centrocampisti - Kimmich, Havertz, Kroos, Amiri, Waldschmidt, Gündogan, Emre Can.

Attaccanti - Reus, Brandt, Werner, Gnabry.