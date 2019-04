Ralph Hasenhuttl, tecnico del Southampton, ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool: “I Reds hanno meritato la vittoria questa sera. Forse abbiamo segnato troppo presto, non siamo stati bravi a trovare il raddoppio. I ragazzi sono dispiaciuti, ma stiamo comunque dimostrando di essere in grado di lottare contro chiunque”.