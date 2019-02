© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meno qualità, ma tanto agonismo e fisicità. Spesso la Serie B viene così etichettata rispetto alla massima categoria, un discorso che può essere traslato per quanto riguarda i campionati spagnoli. La notizia legata alla Segunda Division è che ieri, nelle cinque gare in programma per il 25esimo turno, ogni partita ha visto almeno un'espulsione. Sono stati sette, alla fine, i cartellini rossi estratti dagli arbitri iberici nella domenica della cadetteria spagnola. Il tutto, tra l'altro, dopo un sabato tranquillo. Intanto non si tratta del turno di campionato più cattivo della stagione: il record appartiene al decimo turno, quando si registrarono otto espulsi. Queste le gare di ieri:

Alcorcon-Cadice 1-2 (un'espulsione per i padroni di casa)

Albacete-Maiorca 2-0 (un'espulsione per gli ospiti)

Granada-Deportivo La Coruna 0-1 (un'espulsione a testa)

Almeria-Numancia 1-0 (un rosso per gli ospiti)

Malaga-Las Palmas 0-0 (un'espulsione a testa)