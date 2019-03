Spagna, Ramos: "Abbiamo un ct con una meravigliosa filosofia di gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo per 2-1 conquistato contro la Norvegia, l'autore del gol decisivo su rigore Sergio Ramos ha elogiato il ct della Spagna Luis Enrique: "Inizia un nuovo percorso, c'è un nuovo obiettivo e quale modo migliore di iniziare che vincere in casa con il nostro pubblico contro un rivale che ha reso tutto molto complicato per noi. Nella prima parte abbiamo avuto molte più possibilità, abbiamo creato più spazi e abbiamo generato più occasioni. Non siamo riusciti a segnare più gol, ma dopo il loro pareggio hanno reagito bene. L'obiettivo è raggiungere qualcosa di importante ma dobbiamo essere umili e avere i piedi per terra. Abbiamo un tecnico con una meravigliosa filosofia di gioco. Dobbiamo andare giocare partita dopo partita aggiungendo vittorie perché è questo che ci darà fiducia".