Spagna, Ramos: "Record di presenze una ricompensa. Peccato il pari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella gara terminata 1-1 contro la Norvegia, Sergio Ramos è diventato il giocatore con più presenze con la Nazionale Spagnola arrivando a quota 168 e dopo la gara ha detto: "È un peccato, è stato difficile giocare contro una squadra che potrebbe rimanere fuori dal campionato europeo. È triste perché sarebbe stato importante classificarci per essere più calmi. Proveremo a vincere la prossima partita. Il record? Le cose personali stanno in secondo piano. Lo avrei scambiato per la vittoria. È una ricompensa per tanti anni di lavoro. Mi emoziono ogni volta che indosso questa maglia, spero che arrivino tante altre partite".