Sporting CP, Dost vuole giocare in un campionato top

Bas Dost lascerà lo Sporting. Lo riporta Record sottolineando come l'attaccante olandese, 30 anni, sia pronto a misurarsi in un campionato di livello superiore. Lo stesso club portoghese non si opporrà al suo addio considerato l'ingaggio di 5,8 milioni, ritenuto troppo alto per le casse societarie. Il giocatore è stato accostato alla Lazio.