Stasera Lione-Angers: il neo-lionese Reine-Adélaïde assente per contratto

© foto di Dimitri Conti

Da qualche ora Jeff Reine-Adelaide, polivalente centrocampista dalla vocazione offensiva, è un nuovo calciatore del Lione. L'Olympique l'ha prelevato, per una cifra neanche banale dato che nel complesso si arriva a circa 25 milioni, dall'Angers: questa sera le due compagini saranno avversarie, nella partita che inaugura il secondo turno di Ligue 1. Un incontro che però non vedrà tra i protagonisti il neo-arrivato, a causa di... una clausola contrattuale.

Una sorta di accordo tra gentiluomini, messo nero su bianco. Un qualcosa che suona come: "L'Angers si impegna a cedervi uno dei suoi migliori giocatori ad un prezzo onesto, ma in cambio il ragazzo non giocherà contro la sua ex squadra". Una clausola presente nel complicato e lungo contratto d'acquisizione, e che costringerà dunque il classe '98 ad osservare le gesta dei compagni, vecchi e nuovi, dagli spalti della tribuna.