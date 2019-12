Stella Rossa, Milojević: "Partita preparata bene, ma si poteva giocare meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vladan Milojević, allenatore della Stella Rossa, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara del "Karaiskakis" persa contro l'Olympiacos, che è valsa il quarto ed ultimo posto per i serbi in Champions League con conseguente eliminazione da ogni torneo internazionale: "Ovviamente non siamo contenti di perdere, abbiamo preparato bene questa partita ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che ci sono capitate. Avremmo potuto giocare in modo migliore, questo è ovvio: analizzeremo la nostra prestazione e cercheremo di trarre insegnamenti da quanto accaduto".