Ufficiale La MLS strappa un gioiello serbo all'Europa: ecco Mijatovic: "Per me è un sogno"

Il New York City annuncia il suo nuovo attaccante, si tratta di Jovan Mijatović. Il talento serbo, 18 anni, arriva dallo Stella Rossa e ha firmato un contratto con gli statunitensi fino al 2028, con opzione fino al 2029.

“È incredibile far parte del New York City FC. Sono orgoglioso di realizzare uno dei miei sogni professionali in questo club”, ha detto l'attaccante al sito ufficiale del club. Il giocatore è nel giro delle nazionali giovanili serbe e attualmente rappresenta l'Under 19 con cui ha raccolto 13 presenze, segnando 4 reti.

Mijatović lascia così uno dei giganti di Serbia in una stagione dove aveva già segnato 9 reti in 19 presenze, tra cui 4 in Champions League.