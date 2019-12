© foto di Federico De Luca

Tutto confermato, Massimo Carrera domani sarà il nuovo allenatore dell'AEK Atene. Una trattativa lampo quella tra l'ex allenatore dello Spartak Mosca e la società ellenica, quinta in campionato. Nel tardo pomeriggio di domani, Carrera volerà per la Grecia insieme all'intermediario dell'operazione, Andrea D'Amico, per mettere nero su bianco su un contratto fino a fine stagione con opzione per una seconda.