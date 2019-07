TMW - Barcellona, rifiutata l'offerta da 15 milioni del Valencia per Rafinha

© foto di Imago/Image Sport

Quale futuro per il centrocampista brasiliano Rafinha Alcantara? Reduce da una stagione difficile caratterizzata da un brutto infortunio completamente alle spalle, il calciatore classe '93 è ora pronto a rimettersi in discussione e difficilmente lo farà in Catalogna.

Negli ultimi giorni s'è fatto avanti il Valencia, con un'offerta da 15 milioni di euro da pagare in tre anni. Offerta rispedita al mittente dalla società azulgrana, che valuta il giocatore tra i 17 e i 20 milioni di euro.

Per Rafinha prosegue quindi la ricerca di una nuova squadra in una estate in cui il suo nome senza dubbio tornerà in auge. Non è da escludere un ritorno in Italia dove ha già fatto vedere le sue qualità con la maglia dell'Inter.