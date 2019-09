TMW - Dinamo Zagabria, Orsic: "Italia? Ero giovane e senza esperienza"

Fonte: Dall'inviato Patrik Iannarelli

© foto di Andrea Rosito

Mislav Orsic, esterno offensivo della Dinamo Zagabria (con un passato in Italia con la maglia dello Spezia) ha steso l'Atalanta in Champions League con una tripletta. Il croato, intercettato dai microfoni di TMW, ricorda così la sua avventura in Italia: "Quando ho giocato in Italia con lo Spezia ero ancora troppo giovane e con pochissima esperienza. Adesso invece ho fatto la mia gavetta e finalmente sto bene e posso dimostrare il mio valore".