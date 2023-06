ufficiale Orsic si trasferisce in Turchia. Ha firmato un biennale col Trabzonspor

È durata appena mezza stagione l'avventura inglese di Mislav Orsic. L'attaccante croato si era trasferito a gennaio al Southampton ma la retrocessione della squadra in Championship ha portato a una inevitabile cessione. Così, a 30 anni, l'ex Dinamo Zagabria si trasferisce in Turchia, dove ha firmato un contratto biennale (con opzione per una terza stagione) con il Trabzonspor.