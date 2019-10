© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il recente infortunio con la Nazionale certo non cambia nulla dello status e del valore di Matthias Ginter, classe '94 di Friburgo che potrebbe aver presto l'ennesima grande occasione. Difensore centrale del Borussia Monchengladbach, contratto fino al 2021 con opzione, sta giocando una stagione di altissimo livello, tanto che è il leader della difesa capolista della Bundesliga. Prestazioni convincenti che sembrano aver convinto anche il Bayern Monaco: i bavaresi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, avrebbero messo in cima alla lista degli obiettivi per la difesa del futuro proprio il venticinquenne del 'gladbach.