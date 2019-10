TMW RADIO - Andorra, Lima: "Vittoria storica. Che gesto di Griezmann!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ildefons Lima, capitano Nazionale andorrana, sulla prima vittoria, nella propria storia, nelle qualificazioni per gli Europei, sul calcio andorrano e sulla sua carriera. Queste le sue parole a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

"È una settimana speciale questa, siamo riusciti a vincere una partita di qualificazioni agli Europei battendo la Moldavia. Per le nazioni piccole come noi, una vittoria equivale a un'impresa e bisogna festeggiarla come tale. Siamo solo in 30 mila con la cittadinanza. È un paese fantastico l'Andorra, dove si scia tutto l'inverno e si può giocare anche a calcio. Non abbiamo tanti tifosi, ma quelli che vengono allo stadio sono consapevoli delle nostre difficoltà e tifano ugualmente per noi. Siamo dei dilettanti, ho fatto il professionista ma ora ho 39 anni".

Sei arrivato a 127 presenze con la nazionale, il primo gol nel 1997...

"Nel mio esordio ho segnato, contro l'Estonia. Mi sento bene, so che posso aiutare la squadra. Ho la voglia di un 19enne".

La partita indimenticabile?

"Abbiamo fatto la prima partita ufficiale nel 1996 e nel 1998 abbiamo fatto un'amichevole col Brasile di Ronaldo, Roberto Carlos e Rivaldo. E pochi mesi dopo abbiamo giocato con la Francia Campione del Mondo uscente, nella loro prima uscita ufficiale dopo il Mondiale. Avevo 18 anni: un'esperienza che non dimenticherò mai. Nel ritorno abbiamo perso con un rigore all'85', uno di quelli che danno contro le nazionali piccole".

Avete più soddisfazione quando fate i punti oppure quando giocate contro le nazionali top?

"Quando giochi a calcio la soddisfazione è fare punti. La soddisfazione è vincere, si fanno le partite per questo".

L'aneddoto su Griezmann:

"I grandi campioni lo sono fuori e dentro, come Griezmann. Prima della partita gli ho raccontato di quest'associazione che mette all'asta gli oggetti sportivi. Dopo la partita è venuto il magazziniere della Francia che mi ha dato le sue scarpe".