© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto fatto per il trasferimento di Tanguy Ndombele dal Lione al Tottenham. Come riportato da L’Equipe, i due club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista francese sulla base di 62 milioni di euro più 10 di bonus. Sono invece ancora in corso le negoziazioni tra gli Spurs e il giocatore. Il giocatore era stato accostato anche alla Juventus.