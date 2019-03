© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Tottenham Dele Alli ha commentato così il 2-1 subito in rimonta contro il Southampton: "E' deludente, all'inizio ci siamo comportati bene ma non siamo stati abbastanza cinici, abbiamo dominato il match ma non siamo riusciti a chiuderlo. Dobbiamo continuare a lavorare e i tifosi meritano di più. Dovevamo vincere questa gara, ma abbiamo dato loro modo di attaccare, un po' di fiducia e dopo il loro primo gol, ci hanno creduto. Ci sono molte squadre in cima alla classifica e sarà una finale di stagione difficile: dobbiamo dare il 100% e ci sono molte cose da migliorare. Sono contento di essere tornato in forma, sarebbe stato bello ottenere una vittoria".