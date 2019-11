© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danny Rose non rinnoverà il contratto con il Tottenham, ma non ha intenzione di cambiare squadra fino alla fine dello stesso. Lo ha confessato il terzino, come riportato dal London Evening Standard: "Ho detto alla società che sono rimasti 18 mesi nel mio contratto e non mi muoverò fino alla fine. A gennaio probabilmente ascolterete voci sul mio futuro. Vi dico da adesso che non andrò da nessuna parte". Tra Rose e gli Spurs è in atto una vera e propria guerra da quando il club londinese ha deciso di non estendere l'accordo in scadenza a giugno 2021.