© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'emittente Sky Sports UK ha scavato nei rumors e nelle indiscrezioni per provare a ricostruire la trattativa che ha portato José Mourinho sulla panchina del Tottenham. In particolare i primi contatti fra il presidente Daniel Levy e Pini Zahavi, l'agente che ha fatto da intermediario per l'operazione, risalgono a circa 3 settimane fa, nelle ore successive al pareggio degli Spurs contro il Watford. Un contatto diretto fra il numero uno del club e il tecnico, tuttavia, c'è stato solo nell'ultima settimana nel centro di Londra.