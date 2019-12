Tottenham, Mourinho: "Wolves grande squadra, vittoria fantastica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria conquistata nel finale per il Tottenham che ha battuto 2-1 il Wolverhampton con un gol di Vertonghen arrivato al 93': "Sono molto orgoglioso di aver posto fine all'imbattibilità del Wolverhampton. Nuno Espirito Santo deve essere molto orgoglioso del record dei Wolves. E' un avversario molto difficile. Avevo detto in conferenza stampa venerdì che sono tatticamente, tecnicamente, mentalmente molto forti. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. Non ci hanno colti di sorpresa. Abbiamo avuto un'ottima partenza e avevamo quasi segnato un secondo gol ma non siamo riusciti a chiudere la partita e loro giocano molto bene. Anche sull'1-1 ci hanno provato e non erano soddisfatti del pareggio, quindi questa è una grande vittoria".