Tottenham, Pochettino: "Abbiamo tanti top player, e c'è spazio per tutti"

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sports a pochi minuti dalla partita di Champions League contro l'Olympiacos: "Abbiamo tanti top player nella nostra squadra, ed un'ottima rosa. Tutti possono giocare e fare la differenza, in questo Tottenham c'è spazio per tutti. Oggi alcuni, come Dele Alli, potranno partire dall'inizio e mostrare le loro qualità".