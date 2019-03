© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato a margine della presentazione del 'MIC 2019', un evento che si terrà in Costa Brava dal 16 al 21 aprile. Queste le parole in ottica Champions dell'allenatore degli Spurs (ricordiamo che la vincente di Manchester City-Tottenham affronterà la vincente di Juventus-Ajax): "E' chiaro che il City è una squadra progettata per vincere e che ha l'obbligo di vincere. Lo hanno fatto per tanti anni, non solo con Guardiola ma anche con Pellegrini e Mancini. Sono ad alti livelli da anni, non è una sorpresa vederli lottare per vincere titoli. Noi cercheremo di lottare, in tornei come la Champions la forma fisica del momento è molto importante. Noi avremo l'incentivo di un nuovo stadio, giocheremo davanti a 62mila persone che creeranno un'atmosfera speciale. Noi ci proveremo. Favorite per la Champions? Secondo me il Barça, Valverde ha fatto un ottimo lavoro, ha giocatori fantastici e Messi. Poi dico City e Juventus, squadre che hanno sempre la possibilità di vincere perché progettate per farlo. Ma in Champions c'è sempre spazio per le sorprese e speriamo che il Tottenham possa esserlo".