Tottenham, Pochettino fiducioso sul recupero di Kane per la finale

Un infortunio alla caviglia sinistra, subito lo scorso 9 aprile, lo ha tenuto fuori dai campi e gli ha fatto saltare le semifinali di Champions e le ultime partite di campionato. Harry Kane, però, potrebbe tornare a disposizione di Mauricio Pochettino per la partita più importante, la finale di Madrid. Il tecnico ha assicurato che l'attaccante inglese si sta allenando ed è entrato nell'ultima fase della riabilitazione: "Speriamo di averlo a disposizione, sia come titolare che come panchinaro. Altrimenti sarà importante il suo apporto alla squadra anche in tribuna. Ma siamo ottimisti, sarà in grado di darci una mano in campo".