© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kieran Trippier non p stato convocato da Mauricio Pochettino per il pre-campionato del Tottenham a Singapore e Shanghai. Un indizio che conferma l'imminente cessione del terzino all'Atlético Madrid. Tra i giocatori attualmente tesserati ma non convocati, restano fuori anche Janssen, Nkoudou e Rose: i tre giocatori sono in lista cedibili e si cercherà la miglior destinazione per tutti.Davies, Eric Dier e Cameron Carter-Vickers continueranno la riabilitazione a Londra. Infine Sanchez, Aurier e Wanyama si aggregheranno successivamente a seguito degli impegni in Copa América e Coppa d'Africa.