L'allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha presentato così la gara di Champions in programma domani contro il Club Brugge: "Se domani saremo in grado di fare quel che sappiamo, avremo senza dubbio la possibilità di vincere. Per ora pensiamo alla fase a gironi, una grande sfida per noi. Non andiamo ancora oltre. La Champions è la competizione più importante d'Europa, serve mantenre sempre alta la concentrazione ed essere intelligenti nel gioco. Il Club Brugge non va sottovalutato a prescindere dal risultato dell'andata".

L'interesse del Bayern Monaco?

"Non mi interessa, sono l'allenatore del PSG e ho un contratto qui. Non riesco a pensare neanche per un minuto agli altri club".