Turchia, sparò in un ospedale: Arda Turan condannato a 2 anni e 8 mesi

Sono brutti momenti, questi, per Arda Turan, esterno d'attacco turco ex Atletico Madrid e Barcellona tra le altre, e oggi all'Istanbul Basaksehir. Infatti al giocatore è stata comminata una pena di due anni e otto mesi di reclusione, ma non con carcerazione immediata, per un episodio avvenuto nell'ottobre 2018. All'epoca avvenne un acceso diverbio tra il giocatore e il noto cantante turco Berkan Sahin, il quale aveva in precedenza accusato Turan di aver molestato sua moglie. Collutazione, e naso rotto del cantante che è stato trasportato in ospedale. Se non fosse che Turan l'ha seguito, sparando anche all'interno della struttura alcuni colpi da una pistola priva di necessaria licenza. Il reato di molestia non è stato ritenuto in essere dalla giuria, che però ha punito l'attaccante con 2 anni e 8 mesi di condanna per aver procurato intenzionalmente lesioni a Sahin, oltre che per possesso illegale di armi da fuoco. A seguito del pronunciamento, in una dichiarazioni rilasciata a NTV, Turan ha rapidamente commentato: "Grazie a Dio la giustizia turca l'ha considerata una vergognosa diffamazione", riferendosi alle accuse di molestia. Per le quali è stato adesso denunciato il cantante con cui si è scontrato.