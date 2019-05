UEFA, approvata normativa per le nazioni che non riconoscono il Kosovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato una normativa riguardante le nazioni che non riconoscono il Kosovo, tranne nei casi in cui sia stata decisa un'esclusione dal Comitato Esecutivo UEFA per motivi di sicurezza (come accade attualmente per Serbia e Bosnia-Erzegovina). Le squadre che non possono ospitare club o squadre nazionali del Kosovo nel proprio territorio possono chiedere di organizzare la partita in casa su un terreno di gioco neutrale. Tuttavia, dovranno accettare di giocare le partite in trasferta in Kosovo.