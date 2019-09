Rolando Aarons riparte dalla League One. L'esterno inglese, che ha anche avuto un brevissimo trascorso in Italia con la maglia dell'Hellas Verona, passa infatti in prestito al Wycombe dal Newcastle fino al 13 gennaio 2020.

Eighteen Premier League appearances. Five England under-20 caps. An impressive loan spell at Sheffield Wednesday last season. And now @RolandoAarons is a Wanderer! https://t.co/f0leH0GX4z — Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) 2 settembre 2019