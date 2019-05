UFFICIALE: Ajax, contratto da "pro" al quindicenne Unuvar

Ha solo 15 anni, ne compirà 16 il 13 giugno. Eppure Naci Ünüvar è a tutti gli effetti un calciatore professionista. Lo rende noto l'Ajax, col quale il centrocampista ha sottoscritto un contratto triennale. Ünüvar, considerato fra i prospetti più interessanti del panorama olandese, ha vinto l'Europeo Under 17 domenica scorsa, in finale contro l'Italia, segnando la rete del definitivo 4-2.

This one is #ForTheFuture! 😍🤝#Naci2022

— AFC Ajax (@AFCAjax) 23 maggio 2019