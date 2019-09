UFFICIALE: Alaves, Fuchs in Israele. Va in prestito al Maccabi Haifa

© foto di J.M.Colomo

In queste ore si è consumata una cessione dalla rosa dell'Alaves in direzione Israele, paese in cui la finestra di calciomercato è ancora aperta. Si tratta di Jeando Fuchs, centrocampista 21enne di nazionalità camerunense arrivato a inizio estate: la società basca lo ha ceduto in prestito al Maccabi Haifa.