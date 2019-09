© foto di Puma.com

L'Amiens ha avuto una concessione speciale da parte della federcalcio francese per ultimare un acquisto anche dopo la conclusione della finestra di mercato. Tutto questo a causa della sospensione di 4 mesi per l'iraniano Saman Ghoddos, tesserato irregolarmente dalla società di Ligue 1 nella scorsa estate. Per questo la LFP ha concesso qualche ora in più all'Amiens, che ne ha approfittato per acquistare in prestito secco Fousseni Diabaté, 23enne centrocampista maliano che arriva a titolo temporaneo dal Leicester.