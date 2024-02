Ufficiale Amraoui-Nancy dura solo 7 giorni: "Non ha mostrato interesse". Va all'Amiens

Uno dei trasferimenti più brevi della storia. Ayoub Amraoui, 19enne terzino sinistro franco-marocchino, era stato annunciato come nuovo rinforzo del mercato invernale dal Nancy il 24 gennaio ma ieri è arrivato un clamoroso ribaltone: il giocatore di proprietà del Nizza ha lasciato improvvisamente il club di terza serie e si è trasferito all'Amiens (Ligue 2).

Una notizia davvero incredibile, che il Nancy ha motivato così: "L'AS Nancy Lorraine annuncia la partenza di Ayoub Amraoui di comune accordo con il Nizza. Presto si unirà in prestito alla sua nuova squadra, l'Amiens, per concludere la stagione 2023/24. Il club ha preso la decisione di privarsi di un giocatore che non ha dimostrato le desidero restare con noi. L'intero club augura buona fortuna per questo nuovo capitolo al giocatore".

Questo invece il comunicato del Nizza, che annuncia il nuovo prestito: "Inizialmente in prestito al Nancy, Ayoub Amraoui concluderà la stagione 2023/24 in Ligue 2: il 19enne difensore si unisce all'Amiens in prestito (senza diritto di riscatto)".

