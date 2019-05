UFFICIALE: Atletico Madrid, Griezmann annuncia: "Vado via"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antoine Griezmann lascerà l'Atlético Madrid al termine della stagione. A confermarlo lo stesso giocatore attraverso un video sul sito ufficiale dei colchoneros: "Dopo aver parlato col Cholo e con Geli voglio parlare con voi tifosi che sempre mi avete dato affetto e voglio informarvi che ho preso la decisione di andarmene, di vedere altre cose, provare nuove sfide. È ciò di cui ho bisogno. Vi ringrazio per l'affetto in questi cinque anni nei quali ho vinto i primi trofei importanti. Grazie per questi cinque anni incredibili".