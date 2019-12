© foto di Federico De Luca

Il centravanti Valeri Bojinov ha detto addio al Botev Vratsa dove era approdato a settembre scorso. L’annuncio lo ha dato lo stesso calciatore spiegando i motivi che lo hanno portato a questa decisione: “Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato, ma ora devo schiarirmi le idee e capire cosa fare dopo le tante cose successe in questo anno. Non ho davanti a me ancora tanti anni da professionista e vedremo cosa succederà. - conclude l’ex di Lecce, Fiorentina e Juventus – Al momento comunque non ho parlato con nessuna squadra visto che fino a ieri sera ero un giocatore del Botev”.