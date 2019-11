Il Brighton & Hove Albion, club attualmente dodicesimo in Premier League, blinda a doppia mandata il suo allenatore. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club inglese ha reso noto che il tecnico classe '75 Graham Potter ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2025.

✍️ BREAKING: It's a new deal for the boss!

😃 Graham Potter's contract has been extended until 2025!#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) November 26, 2019