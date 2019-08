Danny Drinkwater saluta il Chelsea. Il club londinese ha annunciato di aver ceduto, in prestito semestrale (nello specifico fino al 6 gennaio), il centrocampista ex Leicester al Burnley.

Danny Drinkwater has joined Burnley on loan until 6 January.

Good luck, Danny! 👊

