UFFICIALE: Everton, il ds annuncia rinnovo di Richarlison fino al 2024

Marcel Brands, direttore sportivo dell'Everton, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club, in cui ha parlato del momento della squadra e svelato un'importante notizia di mercato: "Tutti all'Everton stiamo lavorando per invertire il trend negativo. Abbiamo un progetto a lungo termine, di cui farà parte ancora Richarlison". Il brasiliano ha firmato il rinnovo fino al 2024.

🗣 | Marcel Brands says everybody at Everton is united and working together to turn the Club's results around and stressed the Club's commitment to its long-term plan for the future, revealing a new deal has been agreed to extend the contract of Brazil international Richarlison.

— Everton (@Everton) November 29, 2019