UFFICIALE: Everton, niente rinnovo per Ashley Williams: via il 1° luglio

Giornata di annunci ufficiali in casa Everton. I Toffees hanno informato sui propri canali che il difensore classe '84 Ashley Williams lascerà il club alla scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno. Al suo coetaneo, terzino sinistro, Leighton Baines è stato invece offerto un rinnovo annuale.

