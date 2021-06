Galles, l'ex Williams: "Non vedo l'ora che arrivi la partita contro l'Italia. Giocheremo più liberi"

L'ex difensore e capitano del Galles Ashley Wiliams dopo la vittoria contro la Turchia ha parlato così ai microfoni della BBC commentando la prestazione dei britannici: "Non vedo l'ora che arrivi la sfida contro l'Italia perché potremo giocare più liberi. Contro la Svizzera e anche stasera ha visto un pizzico di tensione di troppo, anche se i ragazzi hanno portato a casa buoni risultati. La vittoria di questa sera porta un sacco di fiducia nel gruppo e penso che contro l'Italia giocherà una gara d'attacco. - continua Williams - Stasera abbiamo creato tantissime occasioni da rete e siamo stati a lungo in controllo della gara. Bale nel finale ha avuto grande coraggio, poteva tenere la palla lì nell'angolo e invece è andato a dribblare gli avversari per cercare il gol per chiudere la partita".