Florent Malouda, ex stella di Olympique Lione e Chelsea, riparte dalla Svizzera. A 38 anni, l'esterno francese che ha detto addio al calcio giocato nel 2018 entra nello staff tecnico dello Zurigo, avversario del Napoli in Europa League: supporterà lo staff tecnico per la formazione dei talenti, lavorerà con gli attaccanti della prima squadra e lavorerà per la Academy.