UFFICIALE: Zurigo, Malouda esonerato dopo 2 mesi. Lo scopre su Twitter

Dopo nemmeno due mesi Florent Malouda lascia lo Zurigo. Il francese, vicecampione del mondo con la Francia nel 2006, si era unito al club svizzero con il compito di supportare lo staff tecnico per la formazione dei talenti, lavorerando con gli attaccanti della prima squadra e per la Academy. Ciò che sorprende è che il club attraverso un comunicato ufficiale parla di separazione consensuale con Malouda che, al contrario, afferma di aver appreso dell'esonero attraverso Twitter.

really I didn't know that..??

— Florent Malouda (@realflorentm) 11 aprile 2019